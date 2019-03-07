ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

На Харьковщине перезахоронили солдата, который 5 лет считался пропавшим без вести

20-летний Руслан Дейнеко – солдат 92 отдельной механизированной бригады – считался 5 лет пропавшим без вести во время ожесточенных боев в Иловайском котле. И его родители до последнего верили, что смогут увидеть сына живым. Продолжали собственные поиски и едва не попали на крючок злоумышленников, которые утверждали, что Руслан в плену и за деньги обещали информацию о его местонахождении.

Изуродованные тела воинов и сожженную технику волонтеры нашли только через несколько недель. А на месте – огромные воронки от снарядов.

Читайте: Перезахоронение Олеся: вынужденный эмигрант вернулся домой

Почти 5 лет Руслан покоился под порядковым номером 4055 на запорожском кладбище, как и сотни других бойцов. Их похоронили как неизвестных солдат, ведь изуродованные взрывами тела узнать было невозможно.

Точку в поисках поставили результаты ДНК-экспертизы, благодаря которой удалось идентифицировали Руслана. Сегодня на родной Харьковщине в Чугуеве состоялось перезахоронение воина, который отдал жизнь за свободную Украину.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых правилах захоронения.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ почти сформировала силы для вторжения в Украину с трех направлений – Муженко
Прервали отпуска и собирают кровь: РФ в Донбассе готовится к боям
ВСУ уничтожили вражеский “Прыщ” на Светлодарской дуге
В зоне ООС враг бил из танков и артиллерии: есть потери с обеих сторон
Наемница Ветерок выдала кадровых офицеров РФ на Донбассе – СБУ
На Донбассе ранили украинского военного
Оккупанты обстреляли Троицкое из 122-миллиметровых минометов
Силы ООС сбили на Донбассе российский беспилотник

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка