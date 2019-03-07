На Харьковщине перезахоронили солдата, который 5 лет считался пропавшим без вести

20-летний Руслан Дейнеко – солдат 92 отдельной механизированной бригады – считался 5 лет пропавшим без вести во время ожесточенных боев в Иловайском котле. И его родители до последнего верили, что смогут увидеть сына живым. Продолжали собственные поиски и едва не попали на крючок злоумышленников, которые утверждали, что Руслан в плену и за деньги обещали информацию о его местонахождении.

Изуродованные тела воинов и сожженную технику волонтеры нашли только через несколько недель. А на месте – огромные воронки от снарядов.

Читайте: Перезахоронение Олеся: вынужденный эмигрант вернулся домой

Почти 5 лет Руслан покоился под порядковым номером 4055 на запорожском кладбище, как и сотни других бойцов. Их похоронили как неизвестных солдат, ведь изуродованные взрывами тела узнать было невозможно.

Точку в поисках поставили результаты ДНК-экспертизы, благодаря которой удалось идентифицировали Руслана. Сегодня на родной Харьковщине в Чугуеве состоялось перезахоронение воина, который отдал жизнь за свободную Украину.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых правилах захоронения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.