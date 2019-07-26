На Харьковщине разоблачили масштабное хищение древесины

Служба безопасности Украины разоблачила незаконную сделку по хищению ценной древесины на Харьковщине.

Во время спецоперации в Чугуевском, Золочевском и Красноградском районах силовики задержали шесть грузовиков с лесом без разрешительных документов. Сумма убытков почти полмиллиона гривен, вред экологии еще устанавливается.

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Открыто уголовное производство, черным лесорубам грозит до 3 лет тюрьмы. Силовики устанавливают должностных лиц, которые могли крышевать этот незаконный лесорубный бизнес.

Напомним, неделю назад во время визита в Харьковскую область президент Владимир Зеленский проинспектировал лесхозы и был поражен масштабами уничтожения лесов. Глава государства приказал силовикам немедленно разоблачить всех, кто причастен к незаконной вырубке, и пригрозил уволить руководителей прокуратуры, полиции и СБУ, если не будет положительного результата работы.

К слову, незаконная вырубка деревьев на Харьковщине: защитников леса запугивают расправой.

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