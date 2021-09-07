В Харьковской области разоблачили нелегальную схему переработки российского газа

На Харьковщине разоблачили нелегальную схему переработки российского газа

Во время спецоперации, которую налоговики вместе с пограничниками и областной прокуратурой провели на Харьковщине, обнаружили незаконное производство горючего. Дельцы поставляли бытовой газ из России, а затем на собственном заводе переделывали его на автогаз.

Следователи установили, что должностные лица общества, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из России, якобы для бытовых нужд населения, затем перерабатывали в автогаз и реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей.

Несмотря на то, что в Государственной фискальной службе не называют сеть АЗС, которая перерабатывала и поставляла контрафактный газ, специалисты знают о ком идет речь.

— Речь идет о хранилищах газа БРСМ-Нафта, который в этом году открыли возле города Волчанск Харьковской области, ближе к границе с Россией, — сказал эксперт рынка нефтепродуктов Артем Куюн.

Это уже не первые следственные действия на объектах, принадлежащих сети АЗС БРСМ-Нафта за последнее время. На днях в Киеве ГФС провела обыски на шести автозаправочных станциях сети, об этом первыми сообщили в самой компании.

— На хранилище, из которого поставляли топливо на эти АЗС, нашли контрафактный бензин. По нашим исследованиям, БРСМ реально занимается самостоятельно производством горючего. Они не исключают этого, говорят, что этим занимаются. Вторая история, более серьезная, это фискальный аспект этой темы, — отметил Артем Куюн.

Ранее специалисты топливного рынка и экспертные учреждения неоднократно поднимали вопрос об уклонении от уплаты налогов БРСМ-Нафта и несоответствия топлива на АЗС сети стандартам качества.

Однако сеть все обвинения опровергает и продолжает работать на украинском рынке и даже активно расширяется.

— Мы начали системно находить некачественный бензин в этой сети. Предупреждали их — никакой реакции не дождались, поэтому после предупреждений мы были вынуждены разорвать с ними контракт о сотрудничестве, — рассказал директор Института потребительских экспертиз Юрий Чернобривец.

Сейчас следственные действия на ряде объектов БРСМ-Нафта продолжаются. Появились сообщения об исчезновении бензина А-95 и некоторых других видов горючего, производство которых происходит на собственных мощностях сети БРСМ. По оценкам экспертов, украинский бюджет теряет до 20 млрд грн ежегодно из-за нелегального рынка топлива.

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