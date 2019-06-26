На Харьковщине закрывают две школы: родители и ученики возмущены

Кто закрывать школы – строить тюрьмы, с таким лозунгом в городе Первомайский в Харьковской области ученики, их родители и учителя пикетировали мэрию. От городского головы требовали не закрывать два учебных заведения, в которых учатся 600 детей – отстоять их стараются люди уже не один год. Городской глава говорит: в Первомайском семь школ, закрывает только две, а свое решение объясняет оптимизацией и экономией средств, и вынес вопрос на сессию городского совета.

Сессию городского совета в тридцатитысячном Первомайском на Харьковщине пикетируют и дети, и взрослые.

Под угрозой закрытия школа в самом центре города. Родители говорят – на ремонт потратили сотни тысяч гривен – вставили окна, отремонтировали электричество, закупили оборудование для столовой – мэрия же за несколько лет не выделила ни копейки.

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Протекает крыша – в прошлом году на его ремонт дали деньги из областного бюджета. Мэр даже не думал его чинить.

Семь учебных заведений на три тысячи учеников – слишком роскошно, объясняет мэр. Школы Первомайского полупустые. Из городского бюджета платят коммуналку и зарплату техническим работникам. Закроют две из семи – сэкономят 3 млн грн, которые пустят на ремонт дорог. Уровень образования не пострадает, детей обещает перевести в соседние школы, а учителей – не увольнять. Часть горожан мэра поддерживает.

Мэр вопрос закрытия учебных заведений выносит на сессию горсовета, горожане пытаются заблокировать трибуну. И большинством голосов депутаты принимают решение.

К слову, скандал в черниговской школе: школьнику с инвалидностью запретили танцевать на выпускном.

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