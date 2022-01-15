На химическом заводе в США произошел пожар, есть пострадавший

Сегодня, 15 января, на одном из химических заводов города Пассаик в американском штате Нью-Джерси произошел масштабный пожар.

Здание загорелось в 3:30 по киевскому времени. Огонь почти сразу охватил все здание. В небо поднялось огромное ядовитое облако. Столб черного дыма на несколько километров ввысь.

В результате пожара пострадал пожарный. Пламя тушат более 200 спасателей. Ликвидации пожара препятствовал сильный мороз, потому что из-за него замерзает вода.

До сих пор потушить возгорание не удалось. Власти пока не установили уровень загрязнения воздуха. Горожанам посоветовали долго не гулять на улице.

Также Америка страдает от лесных пожаров. Недавно пламя в штате Колорадо уничтожило около тысячи домов. В результате трагедии три человека пропали без вести и считаются погибшими.

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