На Канарах вулкан Кумбре-Вьеха уничтожил более 350 домов

Лава вулкана Кумбре-Вьеха на канарском острове Ла-Пальма уничтожила уже более 350 домов.

Из кратера все еще вылетают раскаленные брызги и идет черный дым.

К огненному столбу высотой почти 12 метров допустили журналистов. Сделать снимки они смогли только под наблюдением полиции.

Хотя сейчас лава вытекает уже не так стремительно, жителям все равно советуют быть осторожными.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма началось в воскресенье, 19 сентября. В этот день зафиксировали 327 землетрясений с наибольшей магнитудой 4,2 балла.

За неделю до этого количество подземных толчков составляло более 25 тыс.

По данным средств массовой информации, в результате извержения вулкана остров поднялся на 15 см.

Из Ла-Пальмы сразу эвакуировали 6 тыс. человек.

В первые часы после пробуждения вулкана прекратил работу аэропорт, поскольку из-за пепла ухудшилась видимость.

Как долго продлится извержение, не могут пока предположить даже вулканологи.

День, когда началось извержение вулкана, называют историческим, поскольку происходило подобное лишь дважды за всю его историю – в 1949 году и в 1971 году.

Извержение 19 сентября 2021 года стало третьим.

Фото: Dreamstime

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