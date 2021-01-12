На границе образовались очереди: украинцы массово возвращаются на заработки в Европу

На Закарпатье на границе снова очереди, но теперь на выезд из страны. После Рождества заработчане массово возвращаются на работу в страны Европы. Наибольшее скопление легковушек перед границей со Словакией возле Ужгорода.

А вот сотни грузовиков стоят едва ли не перед всеми пропускными пунктами. На пересечение границы водители фур ждут по несколько суток.

Карантин усложнил процесс пересечения границы, поскольку украинцы должны предоставлять пограничникам ряд дополнительных документов, но это не останавливает людей.

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Еще больший затор перед пропускным пунктом Тиса на украинском-венгерской границе. Фуры местами выстроились в два ряда. Такой посленовогодний ажиотаж на границе — не редкость, возникает он здесь ежегодно после Рождества.

Сейчас пассажиропоток увеличился вдвое, а чтобы ускорить оформление документов пограничники увеличили количество нарядов.