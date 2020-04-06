Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

На КПВВ с оккупированным Донбассом строгий карантин: пускают только тяжело больных

На Донбассе не работают пункты пропуска на неподконтрольную территорию. Веские аргументы для проезда — смерть родственников или тяжелая болезнь. Но даже при таких условиях гарантий проезда нет. Сейчас на КПВВ необычно пусто. На карантине и жители села Пищевик, в котором расположен КПВВ.

Здесь фактически одна улица с несколькими жителями, которым далеко за 70 лет. Для них жизнь в зоне пограничного контроля уже обычное дело, поэтому карантин особых изменений не принес. Пограничники говорят, что с тех пор, как КПВВ практически прекратил работу, боевики усилили обстрелы. Подробнее в сюжете Татьяны Ураловой.

Напомним, в связи с карантинными мероприятиями по противодействию коронавируса временно приостановили ежегодные плановые отпуска военнослужащим ВСУ.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Контактировали с семьей священника: в Ужгороде 17 медиков могли заразиться Covid-19
Контактировали с семьей священника: в Ужгороде 17 медиков могли заразиться Covid-19
ФИФА бессрочно продолжит сезон-2019/2020
ФИФА бессрочно продолжит сезон-2019/2020
Аллергики более восприимчивы к коронавирусу — как защититься
Аллергики более восприимчивы к коронавирусу — как защититься
В Украине ужесточили контроль над продуктовыми рынками
В Украине ужесточили контроль над продуктовыми рынками
Что будет с ценами в кафе и кино после карантина
Что будет с ценами в кафе и кино после карантина
Карантин может быть продлен после 24 апреля — советник Зеленского
Карантин может быть продлен после 24 апреля — советник Зеленского
Карантин в Украине предотвратил массовое заражение Covid-19 – Зеленский
Карантин в Украине предотвратил массовое заражение Covid-19 – Зеленский
Украинское предприятие запустило в серийное производство дезинфицирующую рамку от Covid-19
Украинское предприятие запустило в серийное производство дезинфицирующую рамку от Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка