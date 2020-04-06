На КПВВ с оккупированным Донбассом строгий карантин: пускают только тяжело больных

На Донбассе не работают пункты пропуска на неподконтрольную территорию. Веские аргументы для проезда — смерть родственников или тяжелая болезнь. Но даже при таких условиях гарантий проезда нет. Сейчас на КПВВ необычно пусто. На карантине и жители села Пищевик, в котором расположен КПВВ.

Здесь фактически одна улица с несколькими жителями, которым далеко за 70 лет. Для них жизнь в зоне пограничного контроля уже обычное дело, поэтому карантин особых изменений не принес. Пограничники говорят, что с тех пор, как КПВВ практически прекратил работу, боевики усилили обстрелы. Подробнее в сюжете Татьяны Ураловой.

Напомним, в связи с карантинными мероприятиями по противодействию коронавируса временно приостановили ежегодные плановые отпуска военнослужащим ВСУ.

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