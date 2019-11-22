На линии разграничения возле Петровского и Богдановки начали демонтаж блиндажей

В районе разведения сил вблизи Богдановки и Петровского в Донецкой области начался демонтаж блиндажей.

Уже разобрали два оборонительные сооружения. Кроме того, продолжается разминирование.

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Пиротехники обследуют территорию и изымают боеприпасы. Уже проверили 30 гектаров, обезвредив почти две сотни взрывоопасных предметов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о хитростях врага на передовой.

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