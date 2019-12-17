Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

На Львовщине село начало сортировать мусор по европейскому образцу

На Львовщине жители Зимной Воды начали ответственно сортировать мусор. Пластик, стекло и бумагу люди складывают в разноцветные пакеты, их дважды в месяц забирает екобус и везет на переработку.

Такую инициативу начал два месяца назад эко-активист Богдан Треска. Чтобы убедить жителей Зимной Воды приобщиться к проекту, ходил от дома к дому, сам учил правильно сортировать мусор. Мужчина закупает пакеты и раздает их селянам, а потом на своем авто вывозит уже отсортированное сырье. На это дело Богдан не пожалел 80 тыс. грн.

Читайте: Толоки и сортировка мусора. Село на Харьковщине борется за звание лучшего в Украине

На сегодня только треть села присоединилась к раздельной сортировке. Однако Богдан уверен: скоро с отходами правильно начнут вести себя и в окружающих населенных пунктах.

Идею переняли у Брюховичей – село уже два с половиной года успешно сортирует сырье.

Активистам воплощать экологические инициативы на локальном уровне сложно, ведь за последние полгода цена на вторсырье снизилась вдвое. Поэтому ожидают, что и государство начнет заботиться об окружающей среде, и у нас наконец заработает система сбора, сортировки и переработки отходов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как жители Николаева заботятся об экологии.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Свалка в квартире: на Прикарпатье сумасшедшие жители терроризируют дом
Спортивная одежда, поддоны и композиции. Что делают из мусора в Азербайджане
День вторичной переработки: семь шагов к экологической жизни
Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья
Пробки от бутылок и старая фотопленка: в Киеве создают мультики из мусора
Ужин с устрицами за мешок мусора. В Днепре прошла акция по уборке 13 парков
Тротуарная плитка из пластика: на Виннитчине ОТО перерабатывает мусор на стройматериалы
Выловили писсуар. В Запорожье дайверы почистили Днепр от мусора

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка