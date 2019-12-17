На Львовщине село начало сортировать мусор по европейскому образцу

На Львовщине жители Зимной Воды начали ответственно сортировать мусор. Пластик, стекло и бумагу люди складывают в разноцветные пакеты, их дважды в месяц забирает екобус и везет на переработку.

Такую инициативу начал два месяца назад эко-активист Богдан Треска. Чтобы убедить жителей Зимной Воды приобщиться к проекту, ходил от дома к дому, сам учил правильно сортировать мусор. Мужчина закупает пакеты и раздает их селянам, а потом на своем авто вывозит уже отсортированное сырье. На это дело Богдан не пожалел 80 тыс. грн.

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На сегодня только треть села присоединилась к раздельной сортировке. Однако Богдан уверен: скоро с отходами правильно начнут вести себя и в окружающих населенных пунктах.

Идею переняли у Брюховичей – село уже два с половиной года успешно сортирует сырье.

Активистам воплощать экологические инициативы на локальном уровне сложно, ведь за последние полгода цена на вторсырье снизилась вдвое. Поэтому ожидают, что и государство начнет заботиться об окружающей среде, и у нас наконец заработает система сбора, сортировки и переработки отходов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как жители Николаева заботятся об экологии.

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