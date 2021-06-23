На Майдане в Киеве открыли фотовыставку посвященную беженцам
Во Всемирный день беженцев, чтобы привлечь внимание общества к проблеме вынужденного перемещения, на центральной площади страны было установлено фотовыставку.
Фотографии рассказывают, как новые граждане интегрируются в общества и становятся их равноправными членами.
Мы бы хотели привлечь внимание, ведь по всему миру более 80 млн беженцев. Это почти в два раза больше, чем население Украины, — рассказывает Каролина Линдхольм Биллинг, представитель УВКБ ООН в Украине.
Организатором мероприятия стало Агентство ООН по делам беженцев в Украине. Мероприятие посетили не только представители государственных и общественных организаций, а и имеющие статус беженца или переселенца.
Поэтому присутствующие говорили о важности привлечения беженцев и внутренне перемещенных лиц в общины, в такие отрасли, как здравоохранение, образование, спорт. Ведь вместе мы исцеляем, учимся и побеждаем, отмечают в Агентстве по делам беженцев.