Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Истории успеха
Андрій Майдан |

На Майдане в Киеве открыли фотовыставку посвященную беженцам

Во Всемирный день беженцев, чтобы привлечь внимание общества к проблеме вынужденного перемещения, на центральной площади страны было установлено фотовыставку.

Фотографии рассказывают, как новые граждане интегрируются в общества и становятся их равноправными членами.

Читайте
Украинцы вернулись домой из лагеря беженцев в Сирии - Джапарова

Мы бы хотели привлечь внимание, ведь по всему миру более 80 млн беженцев. Это почти в два раза больше, чем население Украины, — рассказывает Каролина Линдхольм Биллинг, представитель УВКБ ООН в Украине.

Организатором мероприятия стало Агентство ООН по делам беженцев в Украине. Мероприятие посетили не только представители государственных и общественных организаций, а и имеющие статус беженца или переселенца.

Поэтому присутствующие говорили о важности привлечения беженцев и внутренне перемещенных лиц в общины, в такие отрасли, как здравоохранение, образование, спорт. Ведь вместе мы исцеляем, учимся и побеждаем, отмечают в Агентстве по делам беженцев.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

41 млн человек находится на грани голода, четыре страны он уже охватил — ООН
41 млн человек находится на грани голода, четыре страны он уже охватил — ООН
Более 8,5 тыс. детей использовали в качестве солдат в военных конфликтах за 2020 год — ООН
Более 8,5 тыс. детей использовали в качестве солдат в военных конфликтах за 2020 год — ООН
Всемирный день беженцев: ООН представила отчет о 5 тыс. беженцев и искателей убежища в Украине
Всемирный день беженцев: ООН представила отчет о 5 тыс. беженцев и искателей убежища в Украине
Международный день беженцев: кто ищет убежища в Украине и что им мешает
Международный день беженцев: кто ищет убежища в Украине и что им мешает
Гутерриша избрали генсеком ООН на второй срок
Гутерриша избрали генсеком ООН на второй срок
Обращают внимание на экологичность. Почему иностранцы все чаще покупают украинскую мебель
Обращают внимание на экологичность. Почему иностранцы все чаще покупают украинскую мебель
Украинцы вернулись домой из лагеря беженцев в Сирии — Джапарова
Украинцы вернулись домой из лагеря беженцев в Сирии — Джапарова
Семь вопросов к себе. Unit.City запустили главный театральный проект лета
Семь вопросов к себе. Unit.City запустили главный театральный проект лета
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка