На Майдане в Киеве открыли фотовыставку посвященную беженцам

Во Всемирный день беженцев, чтобы привлечь внимание общества к проблеме вынужденного перемещения, на центральной площади страны было установлено фотовыставку.

Фотографии рассказывают, как новые граждане интегрируются в общества и становятся их равноправными членами.

Мы бы хотели привлечь внимание, ведь по всему миру более 80 млн беженцев. Это почти в два раза больше, чем население Украины, — рассказывает Каролина Линдхольм Биллинг, представитель УВКБ ООН в Украине.

Организатором мероприятия стало Агентство ООН по делам беженцев в Украине. Мероприятие посетили не только представители государственных и общественных организаций, а и имеющие статус беженца или переселенца.

Поэтому присутствующие говорили о важности привлечения беженцев и внутренне перемещенных лиц в общины, в такие отрасли, как здравоохранение, образование, спорт. Ведь вместе мы исцеляем, учимся и побеждаем, отмечают в Агентстве по делам беженцев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.