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На границе с Крымом открыли обновленные КПВВ Чонгар и Каланчак

В Херсонской области на админгранице с оккупированным Крымом открыли новые контрольно-пропускные пункты Каланчак и Чонгар.

На месте зыбких модулей теперь крепкие и пространстве объекты, которые начали строить на бюджетные средства лишь несколько месяцев назад. А смогли не только соблюсти сжатые сроки, но и существенно сэкономить.

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Правда, несмотря на капитальность сооружений, чиновники в очередной раз уверяют, что это не ограждения от аннексированного полуострова. А наоборот, сигнал крымцам о том, что Украина развивается и становится более комфортной.

Лишь за два месяца здесь отремонтировали дорожное покрытие, тротуары и возвели несколько капитальных сооружений. Весь КПВВ делится на режимную и сервисную зоны, где появился еще и Центр предоставления административных услуг.

На возведение капитальных КПВВ Чонгар и Каланчак из госбюджета планировали потратить примерно 100 млн грн. Правда, как уверяют чиновники, подрядчику удалось существенно сократить расходы.

По проекту возле КПВВ Чонгар предстоит еще и автобусная станция. Свести ее чиновники пообещали в ближайшие несколько недель. Впрочем, все надеются, что весь комплекс временный, и как только Крым вернется в Украину – КП станет ненужным.

Напомним, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время брифинга в Киеве рассказал, что ведется тесное общение с людьми, которые находятся на оккупированной Россией территории.

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