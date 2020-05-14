На месте Дорогобужского городища идет строительство, полиция ведет расследование

На Ровенщине возник конфликт вокруг территории, которая является национальным археологическим наследием времен Киевской Руси. Уникальные земли, которые под охраной государства приватизировали для строительства. Кто и зачем присвоил Дорогобужский городище, сейчас выясняют правоохранители, но причастных к выдаче документов на застройку найти крайне сложно.

В начале 80-х городище зарегистрировали как археологический памятник, который охраняет государство. Любое строительство здесь запрещено. Впрочем, недавно здесь выросла частная застройка.

Там, где когда-то жили потомки Ярослава Мудрого и Рюриковичи, усадьбу строит здешний фермер. Высокий забор поставил во время карантина, говорят местные. Встретиться с журналистами отказался, хотя по телефону заверил — имеет на это все документы, которые получил еще шесть лет назад. Зато в сельсовете от строительства открещиваются, мол, никаких разрешений на этот земельный участок не давали.

Областные чиновники заявляют — строительства не разрешали. И теперь полиция расследует служебную халатность. Если виновных в присвоении памятника культурного наследия найдут, им грозит три года лишения свободы. Фермера не выселят, а памятник уже никто не восстановит.

Факты ICTV ранее писали о том, можно ли спасти исторический центр Одессы.