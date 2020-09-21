На месте колонии в Одессе могут построить новый ЖК — реакция людей
Министерство юстиции Украины инициировало большую продажу пенитенциарных заведений по всей стране. Первыми городами, где продают бывшие колонии, стали Ирпень и Одесса. После них в течение десяти лет планируют продать около сотни объектов, и построить пенитенциарные учреждения за пределами городов или в промышленной зоне.
В Минюсте решили, что ремонтировать колонию дорого, поэтому территорию продадут.
Всего 6 га земли. Это уже второе пенитенциарное учреждение в Украине, которое выставляют на открытый электронный аукцион ProZorro.
По программе Минюста здания, расположенные на привлекательных территориях, продадут.
В Европе и Америке все популярнее переформатирования бывших тюрем в гостиницы. Например, Либерти Хотел в Бостоне: часть камер превратили в фешенебельные номера, другие на рестораны и бутики.
В Одессе же, скорее всего, говорят эксперты, на месте колонии появится новый жилой комплекс. К такой реновации одесситы относятся неоднозначно.
Аукцион по продаже территории колонии начнется уже в октябре. Часть вырученных денег останется в Минюсте, а остальное пойдет в бюджет.
Министр юстиции Денис Малюська отметил, что все средства от продажи одесской колонии пойдут на строительство нового исправительного учреждения области, но уже за пределами Одессы.