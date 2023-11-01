В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023

— Херсонская область: россияне сбросили взрывчатку на пожилую женщину;

— В Херсонской области полицейские эвакуировали две семьи с детьми;

— В Николаевской области подорвался комбайн;

— Мирный житель погиб в результате вражеского обстрела одного из сел Запорожской области;

— Война на Ближнем Востоке – сюжет;

— Дорогостоящую РЛС “Подлет” поразили украинские разведчики;

— ДБР и СБУ разоблачили преступную группировку работников ТЦК в Киеве;

— Новую почтовую марку погасили на вокзале в Киеве;

– Борис Джонсон стал голосом Киевской кольцевой электрички.

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