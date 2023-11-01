Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
— Херсонская область: россияне сбросили взрывчатку на пожилую женщину;
— В Херсонской области полицейские эвакуировали две семьи с детьми;
— В Николаевской области подорвался комбайн;
— Мирный житель погиб в результате вражеского обстрела одного из сел Запорожской области;
— Война на Ближнем Востоке – сюжет;
— Дорогостоящую РЛС “Подлет” поразили украинские разведчики;
— ДБР и СБУ разоблачили преступную группировку работников ТЦК в Киеве;
— Новую почтовую марку погасили на вокзале в Киеве;
– Борис Джонсон стал голосом Киевской кольцевой электрички.
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