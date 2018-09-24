В Николаевской области сырзавод незаконно сбрасывает отходы в пруд

Сырзавод под Николаевом загрязняет окружающую среду и отравляет людей. Рядом с жилыми домами в Новой Одессе предприятие обустроило биологический пруд с отходами производства. Вода в нем розовая и очень воняет.

Жители Новой Одессы задыхаются от вони с биопруда предприятия. Четыре гектара едкой грязи – всего в 50 метрах от домов.

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Несмотря на предписание райсовета сырзавод за 5 лет не ликвидировал пруд и продолжает сбрасывать туда стоки. Параллельно отходы производства поступают в городскую канализацию, что неочищенной сбрасывается в реку Южный Буг.

По данным лаборатории Южно-Бугского бассейнового управления, в стоках сырзавода содержание нитритов превышено в 83,5 раза, железа – в 63, фосфатов – в 37,5 раз. Такие промышленные отходы категорически нельзя сбрасывать в городскую канализацию, – отмечают в областном управлении экологии.

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Опубликовано Сентябрь, 24 в 20:03



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