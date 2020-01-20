На Николаевщине третий год строят бассейн: сроки переносят, стоимость выросла в 10 раз

На Николаевщине третий год строят бассейн. Планировали потратить 6 млн грн и запустить его через полгода. Но сроки сдачи постоянно переносят, а стоимость строительства возросла более чем в десять раз – до 73 млн грн.

Местные власти сетуют на недобросовестного подрядчика. Правоохранители расследуют возможный заговор чиновников и строителей в завышении цен и хищении бюджетных денег.

Подробнее – в сюжете Елены Горячевой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чем опасны взятки в строительстве.

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