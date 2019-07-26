На Николаевском бронетанковом заводе обновили БТР-70 ДИ и БРДМ-2

Бронированные машины для украинской армии становятся мощнее, комфортнее и экономнее. На Николаевском бронетанковом заводе обновили две модели БТР и БРДМ и разработали уникальные бронированные машины для армии, полиции и Нацгвардии.

БРДМ-2 должен проехать по бездорожью и проплыть водой 150 км, прежде чем его передадут в мотопехотную бригаду. Завод поставил на серийную БРДМ-2 тепловизорный комплекс, современные цифровые радиостанции и навигационную аппаратуру украинского производства.

Бронемашина на базе БТР-70 ДИ получила два экономных дизельных двигателя Iveco. Броню усилили, добавили кондиционер. Огневая защита – два пулемета: 14,5 и 7,62 мм.

Основа модернизации – корпуса от старых БТР и БРДМ. Их броня все еще крепка. За пять лет более 400 списанных в армии машин получили вторую жизнь с новым оборудованием и вооружением.

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Оригинальные разработки конструкторов завода – бронированные машины Мангуст и Хазар. Они имеют высокую проходимость, предназначенные для ведения разведки боем и огневой поддержки боевых подразделений. Легко преодолевают водные преграды, имеют экономные двигатели и главное – дополнительную броню.

На башне – боевой модуль Фальконет с пулеметами, которые управляются на расстоянии. Если Мангуст есть только в прототипе, то два Хазара уже дежурят на границе. Инженеры мечтают, что эти машины будут работать также в полиции и в Национальной гвардии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина готовит контракт с Канадой на поставку бронетехники.

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