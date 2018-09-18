В Одесской области люди неделю перекрывают дорогу Кучурганы-Винница

Жители нескольких сел Раздельнянского района Одесской области уже 8 день блокируют дорогу Кучурганы-Винница и требуют ремонта. Восьмикилометровая дялинка полностью усеяна воронками и ямами, хотя это дорога государственного значения и за год по ней проезжает полумиллиона человек.

Эту дорогу признали аварийной еще в 2011 году. С тех пор 6 сел района почти оторваны от мира. Чтобы доехать быстрой людям, необходимо около часа.

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Протестующие пропускают только автомобили скорой помощи, школьные автобусы, жителей окрестных сел и правоохранителей. Дальнобойщики поддерживают людей, и даже, несмотря на финансовые убытки, остаются блокировать с ними дорогу.

В областной администрации утверждают, что дорогу Р-33 ожидает капитальный ремонт. Смета составлена, подрядчик готов прступиты. Но за неимением средств, работы проведут лишь в следующем году. На строительство нового восьмикилометровом полотна необходимо 169 млн. гривен.

К слову, Факты ICTV сообщали, что протестующие перекрыли трассу Одесса – Рени

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