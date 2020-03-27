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В Одесской области впервые за 40 лет ремонтируют региональную трассу Р-33

Трасса регионального значения Р-33 соединяет Одесскую и Винницкую области. Она насчитывает 359 километров и проходит через 11 районов. Но последние 40 лет дорожное полотно не ремонтировали, и до недавних пор дорога была настоящим испытанием для водителей.

Сейчас капитально ремонтируют 8-километровый участок. 20 экскаваторов расчищают остатки старого покрытия, чтобы вскоре постелить новый слой асфальта. Рабочие трудятся в средствах индивидуальной защиты и придерживаются безопасного расстояния. Подробнее в сюжете Елены Горячевой.

Напомним, 80 млрд грн в этом году планируется выделить на ремонт дорог. Из них только 30 млрд грн на пути местного значения.

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