На передовой четверо раненых: последние новости с фронта
Из Донбасса снова плохие новости: имеем четырех раненых.
Накануне двое – на Горловском направлении. Там враг бил из гранатометов различных систем вблизи Шумов и Южного. И один – на Донецком направлении у Марьинки.
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Сегодня еще один наш защитник получил ранение у Гнутово. В то же время за информацией разведки, трех оккупантов удалось уничтожить и трех ранить … И традиционно напряженной остается ситуация на Авдеевский промзоне.
Армейцы называют ситуацию напряженной, но контролируемой.
К слову, Факты ICTV сообщали, что силы ООС уничтожили на Донбассе 3-х боевиков, есть раненыеПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-10-05Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.