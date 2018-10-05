На передовой четверо раненых: последние новости с фронта

Из Донбасса снова плохие новости: имеем четырех раненых.

Накануне двое – на Горловском направлении. Там враг бил из гранатометов различных систем вблизи Шумов и Южного. И один – на Донецком направлении у Марьинки.

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Сегодня еще один наш защитник получил ранение у Гнутово. В то же время за информацией разведки, трех оккупантов удалось уничтожить и трех ранить … И традиционно напряженной остается ситуация на Авдеевский промзоне.

Армейцы называют ситуацию напряженной, но контролируемой.

К слову, Факты ICTV сообщали, что силы ООС уничтожили на Донбассе 3-х боевиков, есть раненые

Опубликовано Октябрь, 05 в 20:25



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