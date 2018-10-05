Факты / Видео / Украина / На передовой четверо раненых: последние новости с фронта/

На передовой четверо раненых: последние новости с фронта

Из Донбасса снова плохие новости: имеем четырех раненых.

Накануне двое – на Горловском направлении. Там враг бил из гранатометов различных систем вблизи Шумов и Южного. И один – на Донецком направлении у Марьинки.

Читайте: ООС: враг совершил огневой налет на Водяное, без потерь

Сегодня еще один наш защитник получил ранение у Гнутово. В то же время за информацией разведки, трех оккупантов удалось уничтожить и трех ранить … И традиционно напряженной остается ситуация на Авдеевский промзоне.

Армейцы называют ситуацию напряженной, но контролируемой.

К слову, Факты ICTV сообщали, что силы ООС уничтожили на Донбассе 3-х боевиков, есть раненые

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Силы ООС уничтожили на Донбассе 3-х боевиков, есть раненые
Провокации на передовой: как атакуют боевики и что скрывают от ОБСЕ
Курт Волкер
Россия больше ничего не получит в Украине – Волкер
оос
Война на Донбассе: боевики обстреляли Крымское из минометов и БМП
Боевики ударили по укрытию воинов в Зайцевом – произошел пожар
Донбас
Порошенко внес в Раду законопроект о продлении особого порядка в ОРДЛО
Боевики обстреляли позиции ВСУ 34 раза – есть погибший и раненые
Ситуация на передовой: маскировочная операция боевиков под залпы гранатометов

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка