На передовой космических технологий: как сегодня работает КБ Южное

В День космонавтики свой 65-летний юбилей со дня основания празднует Конструкторское бюро Южное, гигант отечественной космонавтики и оборонки.

Здешние специалисты и инженеры разработали мощные ракеты мира и вывели на орбиту более тысячи спутников.

Конструкторы Южного могли запускать ракеты прямо с поезда. Его называли поездом-невидимкой, потому что обнаружить его было так же трудно, как подводную лодку.

Сегодня бюро, несмотря на трудности, пытается сохранять космический потенциал государства.

Морской старт стал одним из самых громких успехов Южного. А о еще более фантастической разработке бюро никто из зрителей почти не слышал. Первого человека на Луну мог доставить не американский, а украинский аппарат – Блок Є. Именно на нем советский космонавт и должен был достичь Луны и на нем же вернуться на основной корабль. Непосредственно над созданием этого лунного модуля работал будущий президент Украины, а тогда конструктор и инженер Леонид Кучма.

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С 60-х годов уверенно, а сегодня – вопреки всему конструкторское бюро пытается быть на передовой космических технологий, проектирует космические аппараты на суперкомпьютеры, производит их на 3D принтере.

К слову, Леонид Кучма поздравил КБ Южное с 65-летием.

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