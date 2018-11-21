На передовой продолжаются обстрелы: уничтожены четверо боевиков

На передовой без потерь. Хотя оккупанты постоянно упражняются в прицельных выстрелах по нашим позициям в районе Крымского, Песков, Верхнеторецкого, Водяного и Лебединского. Всего 6 случаев вражеского огня. Разведка докладывает об уничтожении 4 оккупантов.

Условия для диверсионно-разведывательных групп идеальны. Брошенные небольшие дома с садами, частично разрушены промышленные помещения – это все потенциальные укрытия для противника.

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Прямо напротив наших позиций боевики вывесили свои флаги. На это бойцы реагируют спокойно – главное, что живая сила врага боится нос высунуть.

Солдаты признаются, что последние несколько недель на промке необычно тихо. Хотя это место было одним из самых горячих на передовой. Возможно заставили боевиков замолчать.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда закончится война на Донбассе и что будет с Европой.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 19:40



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