На юге дожди, а на севере – засуха: прогноз погоды в Украине на сентябрь

В Украине 3 сентября еще больше похолодает и поднимется сильный ветер — до 20 метров в секунду. В Киеве завтра ночная температура упадет до +8 градусов.

Между тем эксперты Украинского гидрометцентра прогнозируют, что всего в сентябре температура воздуха в западных регионах составит от +13 до +15 градусов, на востоке — до +16 градусов, а на юге будет теплее — до +20 тепла.

Юго-восточные области будут накрывать осадки, непривычные для этих регионов. А вот на севере вероятно будет засуха.

Незначительное потепление будет во второй половине сентября. А вот октябрь может быть даже по-зимнему холодный. Температура может опуститься до нуля и ниже, синоптики даже прогнозируют снег.

При этом тепло еще будет возвращаться в ноябре и даже в декабре.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что погода в Украине осенью будет сухая и без осадков. Это может наблюдаться из-за Азорского антициклона.

Также на украинцев осенью ждут ранние заморозки. А периоды очень теплой погоды могут быть еще в сентябре.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.