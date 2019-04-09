На полигоне Приазовья прошли соревнования среди экипажей ЗРПК Тунгуска

Войска противовоздушной обороны Украины совершенствуют боевые навыки. Сегодня на полигоне Приазовья за звание лучшего соревновались экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов Тунгуска.

12 секунд по нормативу, и экипаж зенитного ракетно-пушечного комплекса готов к выполнению боевых задач. Так называемая Тунгуска предназначена для борьбы с самолетами, вертолетами и беспилотниками. А также может обезвреживать легкобронированные наземные и морские цели при любой погоде – днем ​​и ночью.

Кроме двух зенитных орудий калибром 30 миллиметров, Тунгуска имеет восемь управляемых ракет, способных поразить цель на расстоянии до 18 км и автоматически сопровождать объекты на десять километров.

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Экипаж такого комплекса – 4 бойца. Для управления машиной необходима длительная подготовка. Поэтому армейцы постоянно совершенствуют свои навыки. Сегодня на полигоне неподалеку Мариуполя соревновались 5 экипажей из разных бригад Вооруженных сил Украины.

По легенде соревнований, на украинскую территорию проникают самолеты и вертолеты противника, которые надо уничтожить. С задачей все 5 экипажей справились за несколько секунд. Оценка судьи – хорошо.

Сразу после соревнований все зенитные ракетно-пушечные комплексы возвращаются в свои подразделения и заступают на боевое дежурство в зоне проведения операции объединенных сил.

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