На внеочередных выборах в Молдове лидирует партия президента Санду
11 июля в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, по результатам которых после обработки 92% бюллетеней лидирует партия действующего президента Майи Санду.
По данным Центральной избирательной комиссии, ее политическая сила Действие и солидарность набрала более 47% голосов и, очевидно, будет иметь монобольшинство в новом парламенте.
Это важно, поскольку жители Молдовы фактически выбирали между евроинтеграцией и российским вектором. А от этого зависят и отношения с Украиной.
На втором месте — пророссийский блок социалистов и коммунистов во главе с экс-президентом Игорь Додон — более 31%.
С результатом 6,6% также проходит партия Шор, лидер которой находится в международном розыске.
В целом 11 июля на парламентских выборах в Молдове проголосовали 48% граждан — это почти 1,5 млн избирателей.
28 апреля Санду подписала указ, которым распустила парламент Республики Молдова и назначила внеочередные выборы на 11 июля 2021 года.