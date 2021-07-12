На внеочередных выборах в Молдове лидирует партия президента Санду

11 июля в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, по результатам которых после обработки 92% бюллетеней лидирует партия действующего президента Майи Санду.

По данным Центральной избирательной комиссии, ее политическая сила Действие и солидарность набрала более 47% голосов и, очевидно, будет иметь монобольшинство в новом парламенте.

Это важно, поскольку жители Молдовы фактически выбирали между евроинтеграцией и российским вектором. А от этого зависят и отношения с Украиной.

На втором месте — пророссийский блок социалистов и коммунистов во главе с экс-президентом Игорь Додон — более 31%.

С результатом 6,6% также проходит партия Шор, лидер которой находится в международном розыске.

В целом 11 июля на парламентских выборах в Молдове проголосовали 48% граждан — это почти 1,5 млн избирателей.

28 апреля Санду подписала указ, которым распустила парламент Республики Молдова и назначила внеочередные выборы на 11 июля 2021 года.

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