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Факты / Видео / Украина

На Прикарпатье люди отремонтировали дорогу и защищают ее от грузовиков

Сами сделали ремонт – а теперь сами защищают от разрушения. Не дождавшись помощи чиновников, жители села Молодьково на Прикарпатье самостоятельно отремонтировали дорогу. Собрали деньги, кто сколько может, купили асфальт и залатали ямы. А теперь еще и дежурят на трассе и днем, и ночью – чтобы грузовика не разбивали свеже-сделанный путь.

За два дня жители Молодькова собрали почти 100 тыс. гривен и сами начали ремонт дороги.

Купили шесть тонн асфальта. И самостоятельно починили 150 метров разрушенного пути.

Днем часть разбитой дороги восстановили, а вечером в село заехала колонна грузовиков, обслуживающих близлежащие нефтяные скважины.

Боясь, что дорогу снова разрушат, селяне заблокировали тяжеловесы.

Смотрите: Бетонные дороги вместо асфальтированных. Где строят новые трассы в Украине

Два дня люди держали машины в осаде. Рядом полиция – дежурит, но не вмешивается. Представители фирмы оправдываются, никаких ограничительных знаков на дороге нет, поэтому едут, куда хотят.

Местные говорят – знак, запрещающий ехать этим путем, был. Но однажды ночью исчез.

Здесь курсируют не только большие машины с нефтеперерабатывающих предприятий, но и лесовозы. Дорога областного значения, ведет в Манявские урочища. Перед выборами в центре села починили 180 метров и на том остановились, нет финансирования. Протяженность аварийного участка только в Молодькове три с половиной километра.

На этот раз люди машины отпустили. И попросили у нефтяников денег на ремонт пути. Те обещали подумать. Но селяни  больше полагаются все же на себя – и продолжают собирать деньги на свою дорогу и надеются, что дорожники помогут хотя бы техникой.

К слову, дороги по китайским технологиям. Сколько Украина потратит на новые автострады.

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