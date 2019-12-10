На Прикарпатье и Ровенщине огромные долги по зарплате – люди голодают

На Прикарпатье снова задолжали зарплату. Страдают и медики, и педагоги. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, в Косове медики объявили получасовую забастовку. Без зарплаты они уже три месяца.

Более сотни врачей требуют погасить долги по зарплате. Сумма достигла почти 8,5 млн грн. В отличие от государства, врачам стыдно, но что делать – не знают. Люди жалуются, что им нечего есть и нет средств на содержание детей.

Согласно медреформы, на Прикарпатье запланирован один госпитальный округ и пять многопрофильных больниц. Косовская – среди них. Чтобы как-то втиснуться в субвенции государства, за последний год уже уволили почти сотню работников. Чтобы предоставлять качественные услуги, сокращать штат уже больше нельзя, – убежден главный врач учреждения Дмитрий Микитюк.

Врачи планируют ехать к главе облгосадминистрации. Задолженность медикам на Прикарпатье критическая – более 95,5 млн грн. Это одна из крупнейших задолженностей в Украине.

Читайте: Где зарабатывают больше. 5 городов Украины с самой высокой зарплатой

Готовятся к протестам и медики в Ровенской области – там деньги получили только за октябрь. На прошлой неделе Ровенская область получила 31 млн грн., дополнительно выделенные правительством на медицину. Чтобы полностью рассчитаться, надо еще 40 млн.

Дубенской больнице досталось чуть больше 2 млн грн., до конца года надо вдвое больше. Чиновники советуют тем больницам, которым медицинской субвенции не хватает, оптимизировать свои заведения, потому что деньги надо выделять на пациента, а не на койко-место.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Гончарук привез на Львовщину тройные зарплаты и пообещал дать тепло.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.