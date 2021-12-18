На Прикарпатье в районе Бурштынской ТЭС выпал черный снег

Снег в Галиче, Бурштыне и близлежащих селах почернел за пол дня. Черный снег лежал два дня подряд. Люди возмущены, говорят, к мелкой золе на подоконнике, машинах и одежде привыкли. Но снег такого цвета видят впервые.

Люди обвиняют Бурштыновую теплоэлектростанцию. Здесь работает двенадцать энергоблоков. В Бурштынской ТЭС от проблемы в очередной раз открестились. В официальном ответе Фактам пишут – виновата погода.

— Высокая влажность воздуха и изменение погодных условий являются факторами, влияющими на концентрацию осадков в некоторых местах. Это могут быть твердые частицы продуктов горения, осевшие в момент смены направления ветра. Грязный снег, как на территории ОТГ, так и вне ее может возникать и от отопления твердым топливом котельных, заводов и других зданий, также функционирующих в пределах региона.

Также исключают упреки экологов, что в течение этого года на ТЭС случались частые аварии, которые приводили к остановке блоков и пожарам. В ноябре по информации экологов – на предприятии разорвало золопровод.

Чтобы скрыть аварию, жидкость с мышьяком, которая заполонила несколько гектаров, откачали в водохранилище. Экологи бессильны. На территорию ТЭС они не пускаю годами. За последние полгода — четыре отказа.

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