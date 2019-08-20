На Прикарпатье полностью сгорела деревянная церковь XIX века
На Прикарпатье полностью сгорела деревянная церковь, построенная в XIX веке.
Храм Пресвятой Девы Марии в селе Новоселица вспыхнул вечером 19 августа. Пламя охватило все здание, в течение 3 часов пожарные тушили огонь.
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Жертв и пострадавших нет, причину возгорания устанавливают. Предварительная версия – короткое замыкание.
Напомним, под Киевом в селе Крушинка произошел масштабный пожар на птицефабрике.
2019-08-20
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