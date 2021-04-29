На Прикарпатье закрывают школы из-за нехватки финансирования

В двух горных селах Ивано-Франковской области предлагают закрыть 10-11 классы из-за нехватки финансирования.

Община получила на образовательную отрасль более 70 млн субвенции, но не хватает минимум 5 млн. Причина в том, что в формуле расчета государственной помощи не учтены особенности горных районов, в частности отдаленность сел и бездорожье.

Так, в селе Поляница школа расположена в помещении, где должен был быть клуб. Здесь учатся полтысячи детей из двух сел. Туалеты – до сих пор на улице, столовой вообще нет.

По словам начальника управления образования Болеховского городского совета Богдана Мельника, уменьшение школы на два класса даст экономию более пяти ставок.

Если старшие классы сократят, детей придется возить по бездорожью за 10 км.

Чиновники обещают организовать довоз, но как – никак объясняют. На восемь школ, где учатся три тысячи детей, – всего четыре школьных автобуса.

Родители же предлагают сэкономить на педагогах – сократить пенсионеров и вместо раздробленных ставок набрать полные.

Пока же общины рассчитывают на ежегодное перераспределение образовательных средств. Тогда будет шанс получить дополнительные деньги. Но будет ли это в этом году – неизвестно.

Восстановление украинских сел

9 марта президент Украины Владимир Зеленский во время форума Украина 30. Культура. Медиа. Туризм анонсировал программу восстановления украинских сел.

По словам главы государства, сейчас власти готовят 1,6 тыс. инфраструктурных проектов.

Программа рассчитана примерно на 9-10 лет. Половину из них, 500-600, реализуют за 3,5-4 года.

Для возрождения украинского села, по убеждению Владимира Зеленского, необходимо позаботиться о рабочих местах и восстановлении инфраструктуры в сельской местности.

Фото: Depositphotos

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