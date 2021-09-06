На реставрацию костела Святого Николая после пожара требуется 75 млн гривен

На восстановление костела Святого Николая в Киеве после пожара потребуется по меньшей мере 75 млн гривен.

Это лишь предварительные подсчеты специалистов Министерства культуры, которые ожидают экспертную оценку от представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

При этом крупные компании, банки и отдельные меценаты уже пожертвовали на восстановительные работы 25 млн, которые аккумулируются на официальном счете.

— У нас уже есть график, согласно которому мы сможем начать ремонт уже в октябре. После всех необходимых проверок и ремонта кровли. Также будет восстановлена тендерная процедура, для проведения работ по реставрации фасада, — сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В частности, главный зал костела залит водой, уничтожены кресла, а с потолка упала огромная люстра.

Кроме того, дотла выгорел орган, который восстановлению не подлежит, а на его место нужно покупать новый.

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Работникам дома органной музыки, который последние 40 лет делит помещение вместе с римо-католическим приходом, нашли временное помещение.

Священникам рекомендовали временно проводить службы во дворе, до тех пор, пока не убедятся, что смежные помещения храма безопасны.

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