На Ровенщине агрофирма перепахала чужие земли – селяне вызвали полицию

Жители села Чаква в Ровенской области обвиняют агрофирму в захвате их земель. Говорят, что они втихаря перепахали паи. А имели право только на участки, с владельцами которых заключили договор аренды.

На руках у людей акты на землю. Но, несмотря на это, там где раньше были их сенокосы и огороды – теперь одно сплошное перепаханное поле. Где чья граница по плану – теперь не видно.

Читайте: В Запорожье скандал с земельными участками для ветеранов АТО

Год назад на сельские земли положила глаз агрофирма из соседнего села. А сельский совет, вместо того чтобы организовать встречу для селян, дал так называемому инвестору план земель и вместе ходили по дворам, предлагая заключить договор аренды. Предлагали за один пай в два гектара 300 кг зерна в год. Кто-то отдал землю, а кто не согласился.

Но, несмотря отказы селян, агрофирма перепахала все поле – и с арендованными, и с неорендованимы паями. В сельсовете теперь оправдываются, мол, вышло недоразумение. Из полтысячи сельских гектаров агрофирма 150 перепахала. Никаких документов сельский голова не имеет. Что там будут выращивать – тоже не знает.

Возмущенные селяне вызвали полицию. Люди говорят, что агрофирма захватывает земли не впервые, и особенно о них не заботится. Выращивает изнуряющие культуры и еще щедро поливает гербицидами. Теперь люди ждут справедливого следствия. И спустить дело на тормоза не позволят, ведь земля – ​​это единственное, что имеют селяне.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, нужен ли земельный референдум и на что он будет влиять.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.