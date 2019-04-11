На Ровенщине возле трассы нашли сотни буханок хлеба

На Ровенщине неподалеку международной трассы выбросили сотни буханок хлеба.

Он лежит там уже несколько дней. Свалку обнаружили люди. Учитывая маркировки на упаковке – хлеб испекли на одном из львовских заводов.

Привезли сюда ночью, говорят в полиции. Кто и почему его выбросил – будут выяснять. Виновникам грозит штраф до 1700 гривен. Селяне, которые заметили хлебную свалку – в шоке.

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Напомним, в Николаеве изменили название хлеба Стахановский в рамках декоммунизации.

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