На Ровенщине семья самостоятельно установила газовый котел и отравилась угарным газом

На Ровенщине многодетная семья отравилась угарным газом. В больницу попала беременная женщина и ее десять детей, самому младшему из которых 11 месяцев.

Трагедия едва не произошла из-за сильных порывов ветра, ведь выбросы котла начали проникать в дом. Чудом беду почувствовали дети, которые ночью забили тревогу.

Сейчас семье уже лучше. А газовики выяснили, что хозяева установили новый газовый котел самостоятельно без специалистов, поэтому это и могло стать причиной отравления.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не отравиться угарным газом.

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