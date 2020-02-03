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На Ровенщине водители маршруток пригрозили не ездить местными дорогами до их ремонта

Ремонта сельских дорог требуют жители Ровенской области. Пути между райцентрами покрытые глубокими выбоинами, где не могут проехать ни маршрутки, ни школьные автобусы. Водители маневрируют между ям, объезжают их полями и каждый раз выбрасывают деньги на дорогой ремонт машин. Селяне жалуются, что к ним нет дела ни дорожникам, ни чиновникам, которые все списывают на отсутствие денег.

В правительстве же утверждают, что ремонты таких дорог должны финансировать области. В этом году на строительство и капитальный ремонт местных дорог в Ровенской области должны дать 200 млн грн. Еще столько же – на текущие работы. Хотя для волынских дорог этого критически мало. Детали в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук назвал пять трасс, которые восстановят в первую очередь.

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