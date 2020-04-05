На Ровенском полигоне прошли масштабные учения артиллеристов ВСУ

Войну из-за карантина на паузу не поставишь. На Ровенском полигоне продолжается интенсивная подготовка артиллеристов. Военные отрабатывают наступление на противника, применяя мощные пушки. И хотя такое оружие в настоящее время отведено, наши военные в полной боевой готовности. И несмотря на карантин, выполняют свои обязанности.

На полигоне грузовики буксируют грозное оружие артиллерии с нежным названием Гиацинт. Это десятитонные пушки 152-калибра, они самые мощные среди прицепной артиллерии. Дальность выстрела более 30 километров. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, накануне российские боевики ударили по ВСУ фосфорными снарядами.

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