Наравне с Афинами и Ибицей. Киев попал в рейтинг гастростолиц Европы

Киев попал в рейтинг гастрономических столиц Европы наравне с Провансом, Афинами и Ибицей. Перечень составляли журналисты британского издания The Independent, они даже отметили два столичные заведения где можно попробовать самые вкусные борщ и вареники.

Отечественные рестораторы говорят, что имеют чем удивить. Сейчас главный тренд – возрождение старинной и вовсе нестереотипной украинской кухни.

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Например, в самом сердце Киева на Андреевском спуске повара создают совершенно новую украинскую кухню. Здесь можно попробовать черные вареники с судаком или начиненные зайцем и орешником.

Владелец заведения Дмитрий Борисов объясняет, что наша кухня ничем не уступает популярной итальянской или французской. Это не жирная пища, которую готовят дома, а из наших продуктов можно сделать шедевр высокой кухни.

Украинские рестораторы и повара работают без мишленовских отличий, но уверены, что Киев можно превратить в полноценную гастростолицу.

У нас топовые заведения на любой вкус, им нужно только продвижение. Больше международных мероприятий и фестивалей привлекут иностранцев. А оценив наши шедевры, они захотят вернуться снова.

Напомним, в Киеве открылся новый для города формат заведения Kyiv Food Market.

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