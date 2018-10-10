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На работу через холод и 7 кругов ада: как люди добираются из Коломыи до Франковска

Локомотив поезда Коломыя – Ивано-Франковск загорелся прямо в дороге. Люди выходили из переполненных вагонов и сами тушили пожар. Воду носили в ведрах.

Давка в вагонах, внутри люди задыхаются. Так происходит каждое утро и каждый вечер. Направление Коломыя – Ивано-Франковск всегда популярное. В туалетах вонь, двери не закрываются. Окна аварийные – летом не открываются, зимой через щели беспощадно дует. Пол местами проваливается.

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Ужасные условия в пригородных поездах – обычная практика для пассажиров. И исправить ситуацию невозможно, потому что денег на обновление локомотивов и замену изношенных деталей годами не хватает, жалуются железнодорожники. Пригородные перевозки – 100-процентно дотационный транспорт, потому что почти все пассажиры льготники. Государственную программу, которая должна оплачивать их проезд, три года назад остановили. Компенсацию переложили на плечи местных бюджетов. Только в этом году за перевозку льготников Прикарпатье задолжало почти семь миллионов гривен.

Монетизация льгот – оптимальный вариант, чтобы хотя бы минимально исправить ситуацию, говорят специалисты. Это позволит отслеживать пассажиропоток и получить деньги за предоставленные услуги. Без государственной поддержки извлечь пригородные пассажирские перевозки из пропасти просто невозможно.

К слову, Факты ICTV сообщали, что В Украине подорожал проезд в поездах

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