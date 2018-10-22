На работу едет тот, кто протиснется! Почему во Львове проблемы с маршрутками

Семь утра. На улице еще темно, дорогу освещают только фары маршруток. На рейс они выехали в шесть, но, впрочем, уже заполнены.

В микрорайоне Рясне на работу или учебу едет тот, кто первым протиснется в автобус. Те же, кто сквозь толпу к салону не прорвались, ждут следующую. Впрочем, вероятность поехать и в другой маршрутке – не на много больше.

Местные жалуются: в 7 км от центра Львова – а живут как в транспортной блокаде. На бумаге с центром города соединяют 10 маршрутов, однако на самом деле работают только половина из них. Поэтому те автобусы, которые ездят – справиться не могут.

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В микрорайоне одна за другой вырастают многоэтажки. Жителей становится больше, зато общественного транспорта – не прибавляется. Люди убеждают: не раз оббивали пороги кабинетов чиновников, но тщетно. Достало настолько, что на выходных устроили акцию протеста.

В горсовете на жалобы жителей отвечают: частные перевозчики перестали обслуживать часть маршрутов, потому что они якобы стали нерентабельными. На них должны объявить конкурс. Зато, говорят в управлении транспорта, львовская власть запустила новый экспериментальный маршрут номер 49.

К слову, штурм маршруток и сломанные кости в тесноте: как работает транспорт в Ивано-Франковске.

Опубликовано Октябрь, 22 в 21:47



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