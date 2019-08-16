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На работу со своим обедом: плюсы и как правильно собрать судок

Многие украинцы отказываются от перекусов в кафе и ресторанах и готовят себе сами. Противники такого стиля питания уверяют, что экономят.

Сторонники домашней еды говорят, приготовленный собственноручно обед – залог удачного дня.

Питание в кафе и ресторанах и еда принесена из дома – это две разные философии. Сторонники первой хвастаются, что экономят время. Вторые – деньги плюс польза для здоровья.

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Порция каши, рыбы и салата в кафе стоит примерно 80 гривен. Такой же домашний обед – вдвое дешевле. Поэтому за месяц можно сэкономить минимум 1000 гривен, а если брать на работу не особое меню, а просто то, что вы готовите для семьи, то профит будет значительно больше.

Несомненно: еда с дома здоровее.

Идеальный судок выглядит так: тарелку условно мы делим пополам. В одной половине продукты растительного происхождения – овощи свежие тушеные и зелень. Во вторую секцию кладем белки – яйца, мясо или растительные, например, бобовые. В третьей секции – каши, – говорит диетолог Оксана Скиталинская.

К слову, в 2019 году эксперты прогнозируют в Украине дефицит картофеля. Из-за аномального лето во многих областях неурожай.

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