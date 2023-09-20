Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
В России снова упал Су-34 | Результаты Рамштайн | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;
— Сводка Генштаба;
— Обстрел Никопольщины – есть попадание;
— Первый день дебатов на Генассамблее ООН: итоги;
— Результаты переговоров на Рамштайне уже в скором времени ощутят ВСУ — Умеров;
— Перезапусти Харьков! В городе думают о том, как привлечь инвесторов;
— Турция стала крупнейшим покупателем угля, добытого на аннексированных территориях;
— Экоактивисты из Херсона и Мариуполя проводят обучение по экологизации;
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