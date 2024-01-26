Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
В Сумской области прозвучало 16 взрывов: что известно | Новости Факты ICTV за 26.01.2024
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Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 11.30 (26.01.2024).
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