На Светлодарской дуге враг перемещает технику

Враг все время провоцирует защитников Светлодарской дуги. Бойцы бригады имени князя Константина Острожского рассказывают: обстрелы бывают и днем, но горячее всего здесь – ночью.

На Светлодарской дуге так называемое весеннее перемирие не продлилось и дня без пулеметов.

Василий перечисляет вооружение, которое применяет враг. Чаще всего кремлевские наемники бьют из стрелкового оружия. Традиционно – с наступлением темноты.

Причем прицельность отличается. Все зависит от ротации, заметили бойцы бригады имени князя Константина Острожского.

Смотрите: Морская охрана усилила свое присутствие в украинских водах – причины

На провокации украинские военные не отвечают, чтобы лишний раз не разоблачить огневые точки. Однако когда враг уже начинает насыпать – на армейском сленге это означает прицельный длительный обстрел, наши защитники не молчат.

Каждый вечер наши бойцы слышат движение техники. Причем и гусеничной и колесной.

Также над позициями украинских воинов часто летают птичка противника. Враг использует беспилотники, чтобы посмотреть, какое оружие здесь есть, появились ли новые окопы. Наши защитники понемногу копают траншеи, хотя грунт – глина с камнями, не слишком пригодна для земельных работ.

К слову, сбрасывает гранаты с беспилотников: враг активизировался в окрестностях Авдеевки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.