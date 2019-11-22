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На Троещине три месяца тлеет свалка: кто травит людей в спальном районе

Уже три месяца на окраине спального района Троещина в Киеве тлеет 50 тонн мусора. Пожарные не могут его потушить. А местные жители страдают от ужасного смога. В течение года хлам со всего Киева свозили на стихийную свалку, трамбовали и засыпали землей пока не завалили все 30 гектаров. Затем отходы подожгли, а огонь пошел вглубь свалки. Как так произошло, что в спальном районе возникла несанкционированная свалка.

Чтобы вывезти мусор – хлам подожгли, но пожар ушел под землю.

Миллионные убытки экологии, о которых говорит активист, нанес основатель строительного кооператива Атовец, зарегистрированный по адресу свалки, – Леонтий Поляков. На первый взгляд, документально все в норме. Проект застройки участка существует, но здесь должны быть дома для АТОшников, а не мусорный полигон.

Так называемый хозяин никакого вреда не видит, но встретиться не захотел. Однако по телефону сказал: мусор возит не он, а пользуется участком якобы законно.

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Зато в Деснянском райуправлении милиции уверяют: Поляков и мусор незаконно ввозил, и документы на застройку участка подделал. За незаконные действия против мужчины возбудили три уголовных дела. Четвертое грозит горе-предпринимателю за то, что не платил людям за тяжелую и опасную работу. Бездомных, которые бесплатно гнули спину на Полякова, полиция забрала в участок для допроса.

Пожарные и коммунальщики тушили огонь до утра, однако уже на следующий день, ближе к обеду, над свалкой снова поднялся вредный смог.

Факты ICTV ранее писали о том, почему виновные за трагедию на Грибовицкой свалке до сих пор не наказаны.

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