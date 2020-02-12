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Факты / Видео / Украина

На въезде в Киев километровые очереди фур из-за акции перевозчиков под Кабмином

В Киеве бастуют международные перевозчики. Десятки грузовиков частично блокируют движение на трассах при въезде в Киев. Собрались водители и под Кабмином.

Требования водителей просты: решить ситуацию с очередями на границе, взвешиванием грузовиков и решить проблему с выдачей разрешений на международные перевозки. Водители считают, что из-за этого сократилось количество международных рейсов более чем на 5 тыс. В общем требований 15.

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На Одесской трассе движение затруднено, фуры полностью заблокировали 2 полосы, из-за чего образовался затор. В город фуры не пускают полицейские, опасаясь, что они могут присоединиться к митингу.

Но водители уверяют, что едут прямо домой. Впрочем, вряд ли большое количество фур может одновременно ехать домой. Водители возмущены, некоторые ждут по несколько часов, информацию им не предоставляют.

Под Кабмином собрались дальнобойщики. Перевозчики обещают – акция будет бессрочной, пока их требования не выполнят, но перекрывать дороги не планируют.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как без уюта и родных живут в дороге украинские дальнобойщики.

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