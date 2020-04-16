На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов — как проверяли водителей

В Киеве с сегодняшнего дня (16 апреля) особый режим въезда и выезда. Вокруг города обустроили 9 пунктов температурного скрининга. Там останавливают автобусы и легковые авто, где трое и больше людей. У кого температура 37,5 отправляют на самоизоляцию под расписку. У кого 38 и выше — вызывают скорую, делают тест и отправляют в специальные медучреждения.

Первый пункт заработал на Житомирской трассе — и там сразу образовалась пробка.

Здесь полиция, Нацгвардия, Держпродспоживслужба, спасатели, волонтеры. Такой командой на въездах в столицу с сегодняшнего дня будут мерить температуру.

Проверяют не всех. Под прицелом особые категории. Температурный скрининг осуществляется в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте и в легковых, в которых находится три и более человек.

Факты ICTV ранее писали о том, что на въездах во Львовскую область устанавливают блокпосты для измерения температуры.

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