Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

На въезде в Киев образовались пробки из-за блокпостов — как проверяли водителей

В Киеве с сегодняшнего дня (16 апреля) особый режим въезда и выезда. Вокруг города обустроили 9 пунктов температурного скрининга. Там останавливают автобусы и легковые авто, где трое и больше людей. У кого температура 37,5 отправляют на самоизоляцию под расписку. У кого 38 и выше — вызывают скорую, делают тест и отправляют в специальные медучреждения.

Первый пункт заработал на Житомирской трассе — и там сразу образовалась пробка.

Здесь полиция, Нацгвардия, Держпродспоживслужба, спасатели, волонтеры. Такой командой на въездах в столицу с сегодняшнего дня будут мерить температуру.

Проверяют не всех. Под прицелом особые категории. Температурный скрининг осуществляется в автобусах, микроавтобусах, погрузочно-пассажирском транспорте и в легковых, в которых находится три и более человек.

Факты ICTV ранее писали о том, что на въездах во Львовскую область устанавливают блокпосты для измерения температуры.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Харькове с больницы сбежал пациент с коронавирусом
В Харькове с больницы сбежал пациент с коронавирусом
Один рейс спасает всю страну. Как украинские самолеты помогают бороться с Covid-19
Один рейс спасает всю страну. Как украинские самолеты помогают бороться с Covid-19
В Кривом Роге мужчина с Covid-19 сбежал из инфекционной больницы
В Кривом Роге мужчина с Covid-19 сбежал из инфекционной больницы
Как религиозные мероприятия разнесли Covid-19 по миру и что делать Украине
Как религиозные мероприятия разнесли Covid-19 по миру и что делать Украине
Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с Covid-19 свыше 80 млн грн
Фонд Вадима Новинского направил на борьбу с Covid-19 свыше 80 млн грн
На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус
На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили коронавирус
Путин отменил парад 9 мая
Путин отменил парад 9 мая
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы
Грудное вскармливание и Covid-19: самые распространенные вопросы

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка