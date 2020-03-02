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Факты / Видео / Украина / Общество

На Виннитчине митингуют в поддержку районных больниц, не признаных опорными

Митинги в поддержку районных больниц – такова первая реакция людей на объявление предварительных списков опорных медучреждений.

Наиболее недовольны в Винницкой области. Там активно встали на защиту больниц в Крыжополе, Шаргороде и Баре.

Люди уверены, что их медучреждения ничем не уступают определенным в департаменте здравоохранения. Что ждет людей и персонал клиник – смотрите в сюжете Людмилы Цымбалюк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в обычной районной больнице удалось сделать успешную трансплантацию почки.

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