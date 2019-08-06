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Факты / Видео / Украина

На Волыни активисты начали ловить браконьеров в фотоловушки

На Волыни воруют лес, беспощадно режут ценные дубовые насаждения. Активисты уверены, причастные к этому не только браконьеры, но и сами лесоводы, которые прикрываясь санитарной вырубкой, спиливают здоровые деревья.

Последние все опровергают, мол, их вырубка законна.

Активисты, чтобы проследить ситуацию в лесу, установили там 40 камер. Так называемые фотоловушки зафиксировали, какую древесину и в каких объемах вывозят.

Ни один здоровый дуб не срезали, уверяют лесничие. А к сухим деревьев дойдет очередь, сначала забирают те, на которых еще можно что-то заработать.

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На действия лесоводов активисты пожаловались полиции. Активисты собирают доказательства и не прекращают патрулировать волынские леса.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Нацпарке Карпат под видом санвырубки пилят леса.

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