На Волыни и Черкасщине ОТГ протестуют против принудительного присоединения

В Украине началась новая волна протестов объединенных территориальных общин. Представители ликвидированных из-за реформы децентрализации ОТГ перекрывают трассы и едут в Киев под Кабмин. Люди не согласны с добровольно-принудительной перекройкой их административной судьбы, согласно перспективными планами правительства.

Новость о том, что их успешную трехлетнюю общину присоединят в Луцк, жителей Княгининок на Волыни просто шокировала. Здесь построили десятки километров новых дорог, оборудовали освещение на улицах, отремонтировали школы, садики и ФАПы, всюду установили камеры видеонаблюдения и открыли огромный современный стадион. Бюджет вырос на половину, и составляет 75 млн грн в год.

Против присоединения к Луцку и жители Забороливской общины. В их ОТГ 12 самодостаточных сел, которые тоже против объединения с областным центром, потому что это лишит их земли и денег, убеждены люди. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о недобровольном объединение ОТГ в Киевской области.